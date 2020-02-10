Гейтс станет первым владельцем водородной суперяхты

Aqua не выйдет в море до 2024 года.

Бывший глава Microsoft заказал первую в мире суперяхту на водородных топливных элементах Aqua, спроектированную компанией Sinot Yacht Design, передает zakon.kz со ссылкой 3dnews.ru.

Судно длиной 370 футов (около 112 метров) и стоимостью примерно $644 млн обладает всеми атрибутами роскоши, включая пять палуб, места для 14 гостей в семи каютах и 31 члена экипажа и даже тренажерный зал. Но главная ее особенность — работа от двух моторов мощностью по 1 МВт, топливо для которых поступает из двух 28-тонных защищенных бронестеклом и вакуумной изоляцией резервуаров со сверхохлажденным водородом (−253° C).

Aqua даже использует "огненные чаши" на гелевом топливе, чтобы согревать пассажиров на верхней палубе вместо сжигания угля или дров. Судно не будет слишком быстрым: максимальная скорость достигает 17 узлов (31 км/ч, крейсерская скорость — 18–22 км/ч), но максимальная дистанция в 7000 км должна быть достаточной для путешествия через океан.

В результате выхлопом такого судна будет только обычная вода. Впрочем, судно все-таки не совсем экологично. Поскольку станции заправки водородом у причала встречаются довольно редко, у Aqua будет запасной дизельный двигатель, который поможет яхте добраться до нужного порта. Ожидается, что Aqua не выйдет в море до 2024 года.

Подобную покупку легко раскритиковать. Разве потраченные деньги не могли бы пойти на финансирование электромобилей и водородных транспортных средств, эффект от которых был бы гораздо более существенным, чем от одного судна, предназначенного для прогулочных круизов? Однако подобные инвестиции Билла Гейтса являются скорее символической поддержкой технологии с нулевым уровнем выбросов — в данном случае, как доказательство концепции, что судам не обязательно сжигать углеродное топливо, чтобы бороздить океаны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!