Жангалинская районная больница в ЗКО получила новое медицинское оборудование

Фонд Булата Утемуратова передал новое медицинское оборудование на общую сумму 58 млн тенге.

10 февраля Фонд Булата Утемуратова передал новое медицинское оборудование на общую сумму 58 млн тенге Жангалинской районной больнице (Западно-Казахстанская область), которая была выбрана бенефициаром VII спортивно-музыкального фестиваля Burabike Fest 2019. Благотворительное мероприятие ежегодно проводится в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области с 2013 года.

Все денежные сборы, а именно, регистрационные взносы, спонсорские пожертвования, выручка благотворительных аукционов и магазина брендированной спортивной экипировки, традиционно направляются на приобретение жизненно важного медицинского оборудования для больниц, перинатальных центров и клиник, преимущественно в регионах Казахстана. Организаторами Burabike Fest являются Фонд Булата Утемуратова и отель Rixos Borovoe.

Переданное оборудование включает современный реанимобиль марки Mercedes-Benz Sprinter со всем оснащением общей стоимостью 44 млн тенге, а также аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью 14 млн тенге. Жангалинский район Западно-Казахстанской области состоит из восьми сельских округов, где проживает около 25 000 человек. Их обслуживает Жангалинская центральная районная больница, рассчитанная на 45 коек. Поскольку это животноводческий регион, населенные пункты разбросаны на большие расстояния друг от друга. Территория района растянута с севера на юг на 200 км, а самый отдаленный от Жангалы поселок находится в 90 км, областной центр Уральск – в более 250 км. Больница остро нуждалась в новом реанимобиле, чтобы оперативно транспортировать пациентов из пяти лечебных амбулаторий и трех фельдшерских пунктов, а также доставлять людей, находящихся в критическом состоянии, в больницы в областном центре Уральске.

Не менее остро стояла потребность больницы в аппарате ИВЛ. Вместо него врачи были вынуждены использовать устаревший наркозно-дыхательный аппарат, не позволяющий регулировать подачу кислорода, из-за чего пациент может получить механические травмы дыхательных путей.

Аким Жангалинского района Наурызбай Карагойшин поблагодарил Фонд Булата Утемуратова от имени коллектива больницы и жителей региона.

Ваша помощь нашему району в виде новейшего оборудования для нашей больницы неоценима, благодаря ей врачи смогут лучше лечить и сохранять жизни наших сограждан, - отметил он.

Благодаря участникам и спонсорам Burabike Fest 2019 сумма благотворительных сборов составила рекордные 300,2 млн тенге. Восемь медицинских учреждений по всей стране получат оборудование, которое поможет им повысить качество предоставляемых пациентам услуг. Среди них – Жангалинская районная больница. Мы рады возможности сделать свой вклад в социальное развитие региона, улучшение качества медицинских услуг. Желаем жангалинцам крепкого здоровья! - отметил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

В этом году Burabike Fest состоится 29 и 30 августа. Фонд Булата Утемуратова принимает заявки от потенциальных бенефициаров на приобретение медицинского оборудования.

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