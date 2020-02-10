Мажилисмены перечислили однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим в Кордае
Средства предназначены для восстановления систем жизнеобеспечения, разрушенных домов, инфраструктуры.
Фото : Пресс-служба Мажилиса10 февраля 2020, 16:34
Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате трагических событий в Кордайском районе Жамбылской области, сообщает zakon.kz.
Средства предназначены для восстановления систем жизнеобеспечения, разрушенных домов, инфраструктуры.
Группа депутатов Мажилиса вместе с Правительственной комиссией в настоящее время работает в Кордайском районе.
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