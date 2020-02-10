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Мажилисмены перечислили однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим в Кордае

Средства предназначены для восстановления систем жизнеобеспечения, разрушенных домов, инфраструктуры.

Фото : Пресс-служба Мажилиса10 февраля 2020, 16:34

Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате трагических событий в Кордайском районе Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Средства предназначены для восстановления систем жизнеобеспечения, разрушенных домов, инфраструктуры.

Группа депутатов Мажилиса вместе с Правительственной комиссией в настоящее время работает в Кордайском районе.


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