Мажилисмены перечислили однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим в Кордае

Средства предназначены для восстановления систем жизнеобеспечения, разрушенных домов, инфраструктуры.

Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате трагических событий в Кордайском районе Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Средства предназначены для восстановления систем жизнеобеспечения, разрушенных домов, инфраструктуры.

Группа депутатов Мажилиса вместе с Правительственной комиссией в настоящее время работает в Кордайском районе.

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