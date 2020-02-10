Токаев дал поручения министру внутренних дел

Он поручил министру усилить оперативный контроль над обстановкой в Жамбылской области.

Президент Казахстана принял министра внутренних дел, передает zakon.kz.

Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о принятых мерах по стабилизации ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, - сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру усилить оперативный контроль над обстановкой в области и обеспечить правопорядок с целью недопущения инцидентов, наносящих ущерб безопасности граждан и репутации страны.

Виновные в нарушении общественного порядка, участники бандитских акций, приведших к человеческим жертвам и имущественным потерям, должны быть привлечены к ответственности согласно закону.

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