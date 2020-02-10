Появилось видео, как пьяный мужчина прыгнул с моста на крышу поезда 

Он хотел покончить жизнь самоубийством.

Появилось видео, как пьяный мужчина решил свести счеты с жизнью, прыгнув с моста на железнодорожном вокзале Кокшетау. Он упал на крышу поезда. Его спас полицейский, сообщает zakon.kz.

10 февраля неизвестный молодой мужчина, находясь на пешеходном мосту, который проходит над железнодорожными путями на станции Кокшетау, пытался спрыгнуть вниз. В это же время на мосту находилась девушка, которая пыталась отговорить мужчину от необдуманного шага, однако, не слушая ее слова, он прыгнул вниз, но попал на стоящий внизу вагон, - говорится в сообщении ДП Акмолинской области.

В этот момент недалеко от места происшествия оказался полицейский Бақдаулет Көшкінбай. Он не раздумывая бросился вслед за мужчиной и успел предотвратить его следующий прыжок между вагонами, который мог оказаться роковым и привести к трагическим последствиям. Опасность также представляли проходящие в опасной близости высоковольтные провода и возможность поражения током.

До прибытия полиции, Бақдаулет, не думая о собственной безопасности, удерживал мужчину, а затем вместе с коллегами из ЛОВД спустил его вниз. Мужчина был передан врачам скорой помощи.

По информации полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские также выясняют причину, побудившую его на такой шаг.







Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!