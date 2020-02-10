Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В КГД прокомментировали видео о возврате НДС, распространяемое в соцсетях

Как сообщили в ведомстве, предоставленная в нем информация не соответствуют действительности.

Фото : ferra.ru10 февраля 2020, 17:07

Комитет государственных доходов МФ РК официально сообщил о несоответствии действительности видео, распространяемого в Youtube и различных мессенджерах касательно возврата НДС, передает zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, к концу 2019 года активно стало распространяться видео с названием "Сообщили новость", где подробно рассказывается, как граждане Казахстана могут воспользоваться системой "tax free". Там также оговариваются суммы, якобы подлежащие возврату, от 100 000 до 1 500 000 тенге.

Авторы видео подробно инструктируют и приглашают перейти на определенный сайт. Затем, необходимо оплатить услугу юриста в размере 5 000 тенге. В завершении видео предлагается ввести данные банковской карты для получения выплат. Также, в ролик вмонтирован эпизод одного из республиканских каналов, который, по мнению авторов, должен усилить доверия к предлагаемой информации. К концу 2019 года данное видео посмотрели более 1 млн человек.

Приняв во внимание поступающие от граждан вопросы, комитет государственных доходов сообщает, что данное видео не соответствует действительности. Напомним, в настоящее время пилот системы "такс фри" проводится на базе торгового объекта "Esentai Mall" в Алматы и действует до 2022 года. Таким образом, право на получение компенсации НДС в Казахстане имеют иностранцы, приобретающие товары в системе "такс фри", – отметили в пресс-службе КГД.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты