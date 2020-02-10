Когда в Казахстане откажутся от бумажного ЕНТ

На данный момент в Центре тестирования изучают вопрос запуска компьютерного теста.

В этом году ЕНТ пройдет в привычном бумажном формате, однако планируем отказаться от него и проводить тестирование в компьютерном режиме. Об этом на брифинге в СЦК сообщил исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент zakon.kz.

Все это станет возможным при запуске компьютерного тестирования. Полностью отказаться от бумажного мы планируем в 2021 году. Пользуясь случаям, хочу развеять сомнения и сказать, что в этом году ЕНТ пройдет в бумажном формате. Сейчас мы изучаем вопрос запуска компьютерного теста. В соцсетях и мессенджерах есть разная информация. Хотел бы сообщить, что ЕНТ в июне будет проходить в бумажном формате, — сообщил Смагулов.

Кроме того, по его словам, планируется запустить онлайн трансляцию сдачи ЕНТ в режиме реального времени.

Онлайн трансляция каждой аудитории, где будет проходить ЕНТ с возможностью моментального информирования граждан о фактах нарушения правил. То есть каждый казахстанец сможет контролировать процесс сдачи ЕНТ. Хотел бы обратиться к соотечественникам и призвать их активно содействовать честному проведению экзаменов. Важно понимать, что нечестный школьник со смартфоном в руках на экзамене может украсть грант вашего ребенка, а возможно и его будущее, — добавил глава Центра тестирования.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!