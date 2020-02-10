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Президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили ситуацию в Кордайском районе

Глава соседней республики выразил слова поддержки.

Фото : president.kg10 февраля 2020, 18:08

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провели телефонный разговор 10 февраля, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт главы КР.

Собеседники обсудили сложившуюся ситуацию в Кордайском районе Казахстана. Жээнбеков выразил слова поддержки и высказал слова соболезнования родным и близким погибших в массовых беспорядках случившихся 7 февраля в селе Масанчи, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава КР отметил, что Кыргызстан исторически оказывал и будет оказывать поддержку братскому народу в трудные минуты.

Также президенты обсудили вопросы двусторонней повестки дня.

7 февраля в селе Масанчи Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В результате погибли 10 человек.


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