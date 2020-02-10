Спасти Америку - премьер Малайзии призвал Трампа уйти

Американцы – приятные люди, но не их президент, - Махатхир Мохамад.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад призвал президента США Дональда Трампа уйти в отставку, сообщает zakon.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Об этом глава кабмина заявил в интервью газете Star.

Издание пишет, что такие слова Мохамада о Трампе вызваны политикой американского президента на Ближнем Востоке.

На высказывание председателя правительства отреагировало посольство США в Малайзии. Диппредставительство отметило, что слова Мохамада не способствуют конструктивному диалогу.

Ранее Трамп представил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом Соединенных Штатов "сделки века". По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Согласно мирному плану Дональда Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно четыре года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие.

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