Коронавирус лишил экс-тренера сборной Казахстана контракта на 2,5 млн долларов

Это уже была дня него вторая возможность отправиться в Китай

Бывший тренер сборной Казахстана и "Астаны" Станимир Стойлов не смог заключить выгодный контракт, передает zakon.kz со ссылкой на "Блиц Спорт".

Стойлов почти все согласовал. Остались некоторые детали. Китайцы забронировали ему билет, но через несколько дней эпидемия достигла критической точки. По этой причине он сумел сесть в самолет . Неважно, какая это была команда. Неприятно, что Стоилов лишился прекрасного варианта. Это было около 2,5 млн долларов в год, - сообщил близкий к Стойлову источник.

Отмечается, что в апреле 2019 года у тренера также был вариант работы в Китае, но "Гуанчжоу Фули" в последний момент решил оставить Драгана Стойковича за рулем команды.

На данный момент в чемпионате Китая перерыв. Новый сезон начнется 22 февраля.

Стойлов возглавлял четыре года "Астану", а после год работал со сборной Казахстана. Он четыре раза приводил столичный клуб к чемпионству и вывел ее до основной стадии Лиги чемпионов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!