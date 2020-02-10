Пресс-секретарь Токаева прокомментировал слухи о численности Администрации Президента
В действительности в Администрации Президента работает 408 человек, в том числе 50 сотрудников Совета безопасности РК.
Фото : Bezva10 февраля 2020, 18:39
Пресс-секретарь Президента РК прокомментировал слухи о численности сотрудников аппарата Администрации Президента, сообщает zakon.kz.
По слова Берика Уали в социальных сетях распространяется ложная (фейковая) информация о том, что численность сотрудников аппарата Главы государства якобы составляет 3 тысячи человек.
- В действительности в Администрации Президента работает 408 человек, в том числе 50 сотрудников Совета безопасности РК. Призываем средства массовой информации и пользователей соцсетей опираться на проверенные данные и не распространять сведения, не соответствующие действительности. Напоминаем, что преднамеренное распространение недостоверной информации влечет за собой ответственность, - написал пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева на своей странице в Facebook.
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