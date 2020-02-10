В Лондоне прошла ярмарка вакансий для казахстанских студентов

В ярмарке приняли участие более 130 казахстанских студентов.

Третья ежегодная ярмарка вакансий "Job Fair 2020" для студентов-казахстанцев последнего курса бакалавриата и магистратуры состоялась в Университетском колледже Лондона. Мероприятие было организовано посольством Казахстана в Великобритании, Ассоциацией казахстанских докторантов в Великобритании, а также Казахстанским сообществом Университетского колледжа Лондона (UCL Kazakh Society) при поддержке Международного финансового центра "Астана", сообщает zakon.kz.

Ярмарка вакансий – это организуемое посольством ежегодное мероприятие, где происходит прямое общение казахстанских студентов в Великобритании с представителями ведущих казахстанских и международных компаний-работодателей.

По данным пресс-службы МИД РК, в ярмарке приняли участие более 130 казахстанских студентов, прибывших в Лондон со всех уголков Великобритании. Большинство из них являются обладателями международной стипендии "Болашақ", обучающимися по магистрской программе. В качестве работодателей в ярмарке вакансий приняли участие АО "ФНБ "Самрук-Казына", Бюро непрерывного профессионального развития Международного финансового центра "Астана" (Бюро МФЦА), Холдинг "BI Group", а также энергетическая компания "Shell Kazakhstan".

В своем выступлении посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов отметил, что государство уделяет особое внимание поддержке и продвижению молодежи. Об этом свидетельствуют недавно созданный президентский молодежный кадровый резерв, инициативы "Ел үміті" и "Қамқорлық" Фонда первого президента РК – Елбасы и другие программы. Он также рассказал об основных мероприятиях, организуемых Посольством для казахстанских студентов, в т.ч. о предстоящем Третьем Центральноазиатском научном форуме по устойчивому развитию и инновациям, специализированной ярмарке вакансий для юристов и др.

Представители "Shell Kazakhstan" – менеджер по совершенствованию производства Мэтью Молинье и советник по связям с правительством и общественностью Асель Ибраева – рассказали о деталях программы для молодых специалистов "Shell Graduate Programme".

Заместитель генерального директора бюро МФЦА Асель Карибай представила информацию о структуре МФЦА и роли бюро в экосистеме данной организации, системе обучения и стажировок для студентов.

Представители АО "ФНБ "Самрук-Казына" рассказали о деятельности фонда, требованиях и этапах приема на работу, онлайн-платформе вакансий "Samruk Qyzmet", а также о программе развития молодых специалистов "Жас Өркен".

В свою очередь заместитель директора холдинга "BI Group" Бахтияр Пирмаханов поделился инсайтами работы в одном из крупнейших строительных холдингов Казахстана, рассказал о системе тренингов и привел наглядные примеры роста сотрудников от стажеров до акционеров.

Помимо официальных презентаций, у участников мероприятия была возможность познакомиться лично и задать вопросы представителям компаний-работодателей, принять участие в решении кейсов, а также пройти предварительное собеседование на занятие вакантных позиций.

В 2021 году посольство РК в Великобритании планирует проведение очередной ярмарки вакансий с участием крупных британских компаний, работающих на казахстанском рынке. Данная инициатива направлена на выполнение ими обязательств по увеличению доли местных сотрудников в казахстанских офисах.

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