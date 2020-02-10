Назарбаева рассказала про ущерб экономике Казахстана

Контрабанда также бьет по здоровью граждан.

Председатель сената парламента РК Дарига Назарбаева в рамках подготовки к Парламентским слушаниям провела встречу с руководителями предприятий по производству кожаной и обувной продукции, передает zakon.kz.

На встрече были обсуждены проблемные вопросы развития кожевенных, меховых, а также обувных производств в Казахстане. Согласно статистике, на сегодняшний день в стране действует 1 071 предприятие легкой промышленности, среди которых к сегменту производства одежды относится 632 предприятия, 322 - производит текстильные изделия, 117 – кожаную и относящуюся к ней продукцию.

Проблему отсутствия в стране планового спроса на отечественную текстильную продукцию поднял в своем выступлении председатель наблюдательного совета группы компаний "Azala" Бауржан Джамалов. Он отметил существующую сложность с офф-тейк контрактами, которая связана с тем, что государственные заказчики постоянно меняют условия заказа.

Например, в 2016 году с Министерством обороны мы подписываем контракт. Первый контракт на три года, с пролонгацией на 5 лет. Нам было поставлено условие сделать допинвестиции на 5,3 млрд тенге. Мы докупили оборудование, начинаем расширять. Через 2 года Министерство обороны вносит изменение, что не нужен теперь 100% хлопок, а нужна смесовая ткань. Мы еще на 1 млн 200 тысяч долларов покупаем оборудование и устанавливаем. В прошлом году этого оказалось мало, нужно теперь сделать полиуретановое покрытие. В декабре мы поставили 60 тысяч метров ткани в Министерство обороны. В 2020 году они отменяют 5-летний контракт, а затем отказываются от полиуретанового покрытия. Мы не можем так работать, нам очень сложно. Мы инвестируем, а после этого получается так, что министерство может офф-тейк контракт аннулировать, - цитирует Джамалова пресс-служба сената парламента.

Кроме того, по его словам, буквально неделю назад Министерство обороны объявило новый тендер, где вскрытие конверта состоялось через 3 дня. При этом, не было ни предварительного объявления, ни сообщения об условиях конкурса.

Дарига Назарбаева предложила рассмотреть эту ситуацию в контексте соответствия действующему законодательству.

Как можно на полном ходу производственного цикла разорвать контракт и сказать: теперь мы по новым правилам работаем? Я бы хотела, чтобы мы с вами, уважаемые коллеги, посмотрели законодательство на предмет ужесточения требований к контрактам, особенно когда контракты заключает государство с предприятиями, - сказала Назарбаева.

Председатель Ассоциации переработчиков кожи и меха Казахстана Бейбут Рахимгалиев в своем докладе рассказал о проблемах развития кожевенных и меховых производств, в частности о простое крупнейшего завода – Семипалатинского кожевенно-мехового комбината. "У государственных финансовых институтов была схема: они финансируют строительство здания, покупку оборудования, а вот дальнейшие расходы на подсоединение к сетям, строительство котельной – не предусматриваются. И проект превращается в проблемный. Государство потратило миллиарды тенге, но это предприятие не работает. Сейчас оборудование меховой фабрики выкинули на улицу. Полгода назад оттуда всех рабочих выгнали. Оборудование находится в агрессивной среде и приходит в негодность. Станки стоимостью 300-400 тысяч евро уже покрываются ржавчиной. Если буквально завтра не запустить завод, их можно будет выкинуть".

В своем выступлении директор обувной компании "Samhat" Самал Тлеубаева сделала акцент на нехватке специалистов в отрасли и проблеме контроля за качеством детской обуви.

"Огромная проблема – мы, производители, не покрываем даже 2% внутреннего рынка. Нет своих национальных стандартов обуви, поэтому на наш рынок и попадает некачественная детская обувь. В том числе и та, при производстве которой использовались токсичные материалы, такие как гранитоль", - сказала она.

В свою очередь Д. Назарбаева отметила, что львиная доля контрабандных грузов приходится на изделия из кожи, одежду и игрушки.

Никто не проверяет их качество, это наносит большой ущерб нашей экономике, государственной казне и здоровью граждан. Потому что часто через границу идет неконтролируемый груз, который не прошел никаких сертификаций, никаких лабораторий, никто не смотрит, из какого материала сделана та или иная одежда или обувь, - отметила она.

Подводя итоги встречи, председатель сената парламента поручила комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях.

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