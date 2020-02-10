Как кыргызстанцы приютили беженцев из Кордайского района

Границу Казахстана с Кыргызстаном за трое суток пересекли четыре тысячи человек.

В результате беспорядков в Кордайском районе часть местных жителей массово бежали в Кыргызстан, где граждане соседней страны приютили беженцев, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Согласно информации погранслужбы Кыргызстана, казахско-кыргызскую границу за три дня перешли примерно четыре тысячи человек, около тысячи из них вернулись в Казахстан.

Людей разместили в домах и мечетях. Вчера люди выехали, но после обеда вернулись. Первые дни было много беженцев, сегодня их гораздо меньше. Многие уезжают, опасаясь мародерства. Некоторые утром уезжают, а после обеда вновь возвращаются в Кыргызстан, - заявил депутат Кен-Булунского айл окмоту (сельская управа) Рамазан Бабазов.

Сообщается, что беженцев приютили не только родственники, но и незнакомые им люди. Гуманитарную помощь привозят со всех городов страны.

"Мы приехали сюда, чтобы защитить себя и детей от злых людей. Моя семья не делит никого на нации, ведь все мы, прежде всего, люди, мусульмане. В тот день я приехала в Масанчи к племяннице. Женщины и дети закрылись в комнате, мы выключили свет и сидели в темноте. Мой брат вышел защищать семью и его ранили. Сейчас он в реанимации Алматинской больницы", — рассказала казахстанка Рахима Урахунова.

В токмакском медресе местные жители организовали пункт передачи помощи, где 10 февраля ее получили около 400 человек. Сообщается, что помимо местных, помощь оказали также из Каракола.

7 февраля в селе Масанчи Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В результате погибли 10 человек.

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