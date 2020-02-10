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Премьер-министр представил нового акима Жамбылской области

На совещании с активом Жамбылской области Аскар Мамин отметил вклад Аскара Мырзахметова в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы региона.

Фото : Primeminister.kz10 февраля 2020, 20:30

Глава Правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Жамбылской области, на которой единогласно было дано согласие на предложенную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Бердибека Сапарбаева на должность акима региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

На совещании с активом Жамбылской области Аскар Мамин отметил вклад Аскара Мырзахметова в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы региона.

Представляя нового акима, премьер-министр отметил большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.

- Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Жамбылской области. В настоящее время перед руководством региона стоят масштабные задачи. В первую очередь, необходимо уделить особое внимание идеологической работе и укреплению межнационального согласия, улучшению социально-экономического положения и качества жизни населения, — сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства подчеркнул важность решения задач по обеспечению устойчивого развития экономики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни и увеличению доходов населения.

- Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Бердибеку Машбековичу совместно с активом области и депутатами маслихата обеспечить качественное решение поставленных Главой государства задач, — подчеркнул Аскар Мамин.

На встрече выступили секретари областного и городского маслихатов Баглан Карашолаков и Батырбек Кулекеев, ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета Ерболат Саурыков и генеральный директор ТОО "Казфосфат" Мукаш Искандиров, которые выразили поддержку предложенной Главой государства кандидатуре Бердибека Сапарбаева и пожелали новому акиму Жамбылской области успешной и плодотворной работы.

Бердибек Сапарбаев родился в 1953 году в Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году рабочим совхоза "Задаринский". В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист. После окончания института работал экономистом Республиканского управления гострудсберкасс.

В разное время Бердибек Сапарбаев работал на должностях руководителя Аппарата Президента, Аппарата Кабинета министров, в Министерстве финансов Казахской ССР, Агентстве и Комитете таможенного контроля РК, Министерстве финансов РК. Был акимом Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областей, вице-министром экономики и бюджетного планирования, министром труда и социальной защиты населения. С августа 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра РК.


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