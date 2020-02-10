Премьер-министр представил нового акима Жамбылской области

На совещании с активом Жамбылской области Аскар Мамин отметил вклад Аскара Мырзахметова в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы региона.

Глава Правительства Аскар Мамин принял участие во внеочередной сессии маслихата Жамбылской области, на которой единогласно было дано согласие на предложенную Главой государства Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Бердибека Сапарбаева на должность акима региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

На совещании с активом Жамбылской области Аскар Мамин отметил вклад Аскара Мырзахметова в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы региона.

Представляя нового акима, премьер-министр отметил большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.

- Первый Президент – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Жамбылской области. В настоящее время перед руководством региона стоят масштабные задачи. В первую очередь, необходимо уделить особое внимание идеологической работе и укреплению межнационального согласия, улучшению социально-экономического положения и качества жизни населения, — сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства подчеркнул важность решения задач по обеспечению устойчивого развития экономики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни и увеличению доходов населения.

- Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Бердибеку Машбековичу совместно с активом области и депутатами маслихата обеспечить качественное решение поставленных Главой государства задач, — подчеркнул Аскар Мамин.

На встрече выступили секретари областного и городского маслихатов Баглан Карашолаков и Батырбек Кулекеев, ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета Ерболат Саурыков и генеральный директор ТОО "Казфосфат" Мукаш Искандиров, которые выразили поддержку предложенной Главой государства кандидатуре Бердибека Сапарбаева и пожелали новому акиму Жамбылской области успешной и плодотворной работы.

Бердибек Сапарбаев родился в 1953 году в Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году рабочим совхоза "Задаринский". В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист. После окончания института работал экономистом Республиканского управления гострудсберкасс.

В разное время Бердибек Сапарбаев работал на должностях руководителя Аппарата Президента, Аппарата Кабинета министров, в Министерстве финансов Казахской ССР, Агентстве и Комитете таможенного контроля РК, Министерстве финансов РК. Был акимом Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областей, вице-министром экономики и бюджетного планирования, министром труда и социальной защиты населения. С августа 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра РК.

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