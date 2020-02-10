Мужчину, которого два дня искали в Атырау, нашли мертвым
Он отправился на мотоцикле в степь на поиски не вернувшегося домой скота.
Фото : moe-online.ru10 февраля 2020, 21:49
Обнаружено тело мужчины, которого два дня искали в Атырау, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
48-летний мужчина отправился на мотоцикле в степь на поиски не вернувшегося домой скота. Родные подумали, что он заночевал где-то на близлежащих зимовках и в ЧС обратились лишь на второй день.
Была организована поисковая операция.
- Тело мужчины обнаружено в двух километрах от зимовки Жаманкудык. Трагедия произошла из-за опрокидывания мотоцикла на обледенелой степной дороге, - сообщили в департаменте по ЧЧ области.
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