Мужчину, которого два дня искали в Атырау, нашли мертвым

Он отправился на мотоцикле в степь на поиски не вернувшегося домой скота.

Обнаружено тело мужчины, которого два дня искали в Атырау, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

48-летний мужчина отправился на мотоцикле в степь на поиски не вернувшегося домой скота. Родные подумали, что он заночевал где-то на близлежащих зимовках и в ЧС обратились лишь на второй день.

Была организована поисковая операция.

- Тело мужчины обнаружено в двух километрах от зимовки Жаманкудык. Трагедия произошла из-за опрокидывания мотоцикла на обледенелой степной дороге, - сообщили в департаменте по ЧЧ области.

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