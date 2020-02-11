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Аким Семея обязал подчиненных ездить на работу на общественном транспорте

Затем сотрудники должны написать отчет.

Фото : salt.zone11 февраля 2020, 00:11

Аким Семея Ермак Салимов обязал своих подчиненных добираться на работу на общественном транспорте и писать отчеты о поездках в автобусах, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Градоначальник отметил, что на данный момент 85% пассажиров оплачивают проезд через систему электронного билетирования. Но имеются вопросы как к самой системе электронного билетирования, так и к работе кондукторов.

- Ради практики с сегодняшнего дня мои руководители отделов и госслужащие на работу добираются на общественном транспорте. Садятся в автобус, одна пересадка, может две пересадки, доезжают на работу и письменно сдают мне отчет, а после рассматриваем, в чем проблемы, - рассказал Ермак Салимов.

В 2019 году на линию вышли новые автобусы и была запущена новая маршрутная сеть. При этом в общественном транспорте была внедрена система электронного билетирования.


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