Аким Семея обязал подчиненных ездить на работу на общественном транспорте

Затем сотрудники должны написать отчет.

Аким Семея Ермак Салимов обязал своих подчиненных добираться на работу на общественном транспорте и писать отчеты о поездках в автобусах, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Градоначальник отметил, что на данный момент 85% пассажиров оплачивают проезд через систему электронного билетирования. Но имеются вопросы как к самой системе электронного билетирования, так и к работе кондукторов.

- Ради практики с сегодняшнего дня мои руководители отделов и госслужащие на работу добираются на общественном транспорте. Садятся в автобус, одна пересадка, может две пересадки, доезжают на работу и письменно сдают мне отчет, а после рассматриваем, в чем проблемы, - рассказал Ермак Салимов.

В 2019 году на линию вышли новые автобусы и была запущена новая маршрутная сеть. При этом в общественном транспорте была внедрена система электронного билетирования.

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