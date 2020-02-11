Врача-уролога обвиняют в надругательствах над 109 мальчиками

Кроме того, врач склонял несовершеннолетних к созданию порнографических видео.

Уролог из Зальцкаммергута (Австрия) обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Жертвами 57-летнего врача стали 109 мальчиков, 40 из которых на момент совершения над ними надругательств не было 14 лет.

По данным австрийского издания Kronen Zeitung, надругательства происходили в ряде регионов Австрии и в Египте в период с 2000 года до задержания преступника в январе 2019 года.

Было установлено, кроме того, что врач склонял несколько людей к созданию порнографических видео с участием несовершеннолетних, а также снабжал детей коноплей. Следствие считает, что в результате действий врача как минимум трое жертв получили серьезный ущерб для своего здоровья.

Урологу грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Его могут поместить в специальное учреждение для преступников с психическими расстройствами.

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