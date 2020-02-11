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"Барыс" сыграет в Москве и Екатеринбурге

В ходе поездки казахстанцы проведут два матча.

Фото : hcbarys.kz11 февраля 2020, 01:50

Тренерский штаб "Барыса" обнародовал список игроков, которые отправились в короткое выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает zakon.kz.

- В ходе поездки "Барыс" проведет два матча: в Екатеринбурге и Москве, - говорится в сообщении пресс-службы ХК "Барыс"

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Эдди Паскуале.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Виктор Сведберг, Максим Семенов, Егор Шалапов.

Нападающие: Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Корбэн Найт, Ииро Пакаринен, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей выездной серии:

11 февраля, вторник, 20:00. "Автомобилист" – "Барыс".

13 февраля, четверг, 22:30. ЦСКА – "Барыс".


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