Windows 7 перестал выключать компьютеры

Microsoft не реагирует на проблему, так как перестал поддерживать "семерку" еще в середине января.

Пользователи ОС Windows 7 столкнулись с новой проблемой, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В системе произошел сбой, в результате которого пользователи не могут выключить или перезагрузить компьютер. Авторы постов на Reddit и форумах Microsoft жалуются, что при выполнении стандартных процедур выключения через меню "Пуск" Windows 7 выдает сообщение с текстом вроде: "У вас нет прав для выключения компьютера".

Microsoft не реагирует на проблему, так как перестал поддерживать "семерку" еще в середине января.

Согласно размещенной на Reddit инструкции, чтобы обойти проблему, необходимо выполнить следующие действия:



открыть командную строку комбинацией клавиш Win+R и прописать в ней "Gpedit.msc";

затем открыть "Настройки компьютера", перейти в "Настройки Windows", выбрать "Настройки безопасности", а затем — "Локальные политики (local policies)" и "Параметры безопасности";

после этого нужно дважды кликнуть на пункт "Контроль учетных записей пользователей" и активировать опцию "Все администраторы работают в режиме одобрения админом" (рядом с ней будет надпись Enabled — "Активно");

дальше нужно вернуться к командной строке и прописать в ней "gpupdate /force";

в завершение нужно перезапустить компьютер с помощью кода "shutdown-r" в командной строке.



ZDNet пишет, что таким образом пользователям каждый раз придется выключать или перезагружать компьютер при всплывающей ошибке.

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