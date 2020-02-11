На юге Казахстана ожидается сильный снег

Местами усиление ветра, метель, гололед, туман.

В большинстве областей республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, на юге, юго-востоке осадки (дождь, снег), на юге ночью местами сильный снег, сообщает zakon.kz.

Местами усиление ветра, метель, гололед, туман. Западные, юго-западные области Казахстана находятся под влиянием антициклона – погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, местами – низовая метель, туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской областях местами туман, гололед, Жамбылской, Туркестанской областях усиление ветра 15-20 м/с .

В Акмолинской области местами туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами низовая метель, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях местами – туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 0°, облачно, снег.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -17°, облачно.

Прогноз погоды на 11 февраля.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!