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Из-за непогоды отменены занятия в школах и колледжах ВКО

11 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры.

Фото : inbusiness.kz11 февраля 2020, 08:15

В Восточном Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий отменяются занятия в школах, передает zakon.kz.

Об этом сообщает управление образования Восточно-Казахстанской области.

Семей. ветер 8-10 м/с, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, 1-2 курсы колледжей. Жарминский район. буран, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы смены. Уланский район. Ново озовое, Ново Одеское, Восточное, буран, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены. Аягозский район. ветер, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены, - говорится в сообщении.



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