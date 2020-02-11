Какие регионы Казахстана обеспечили рост экономики

Отмечается положительный результат во всех базовых отраслях экономики.

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов подвел итоги социально-экономического развития по итогам первого месяца 2020, передает корреспондент zakon.kz.

Итоги первого месяца 2020 года показали позитивную динамику макроэкономических показателей. В январе рост ВВП ускорился до 3,6% против 2,9% в январе 2019 года. Инвестиции в основной капитал возросли на 3,1%. Годовая инфляция составила 5,6%. Это в рамках целевого коридора 4-6%, - сообщил на заседании правительства Даленов.

По его словам, во всех базовых отраслях экономики достигнут положительный результат, строительство выросло на 12,5%, связь – на 9,8%, торговля – на 5,2%, промышленность – на 4,1%, транспорт – на 3,6%, сельское хозяйство – на 2,6%.

Обрабатывающая промышленность показала хороший рост. Обработка выросла до 7,8%. 5 регионов показали рост выше среднереспубликанского уровня. Из них в 3 регионах рост отмечен от 15% до 40%, - добавил министр.

В частности, по его информации, наибольший рост показала Костанайская область за счет машиностроения, рост в Атырауской области составил 18,2% и в Туркестанской области – 15,2%.

Ниже среднереспубликанского уровня роста показали 12 регионов (ниже 5,7%-целевого 10 регионов), из них по 6 регионам зафиксировано снижение, - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Рост на 3,1 % зафиксирован в инвестициях в большинстве регионах Казахстана. Так, в 7 регионах рост отмечен от 20 до 76%. Наибольший рост показала Восточно-Казахстанская область – в 1,8 раза.

Вклад регионов в обеспечении роста экономики выглядит следующим образом. В Костанайской области по 5 показателям из 6 отмечаются опережающие темпы по отношению к среднереспубликанским уровням. По 5 показателям наблюдается рост выше среднереспубликанских темпов в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях. Вместе с тем, Жамбылская, Алматинская и Карагандинская области, а также города Алматы и Шымкент показали отставание по большинству показателей, - заключил Даленов

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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