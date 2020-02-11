Сын Пеле рассказал правду о самочувствии отца

В последнее время легендарный футболист появлялся на публичных мероприятиях, сидя в инвалидной коляске,

Легенда мирового футбола Пеле переживает не лучшее время своей жизни. 79-летний бразилец перенес операцию на тазобедренный сустав, однако, реабилитация прошла не совсем успешно. Об этом в эфире Globo TV рассказал его сын Эдинью, передает zakon.kz.

В последнее время легендарный футболист появлялся на публичных мероприятиях, сидя в инвалидной коляске, а теперь, по словам Эдинью, впал в депрессию.

Его кости стали довольно хрупкими. Ему заменили тазобедренный сустав, однако отец не получил адекватной реабилитации, хотя я советовал ему не проходить курс физиотерапии после операции, - Из-за того, что он не может нормально передвигаться, у него наступила сильная депрессия. Представьте, он, король футбола, который всегда обладал мощной фигурой, теперь не может нормально ходить, - приводит слова Эдинью, сказанные им в интервью бразильскому TV Globo, издание The Guardian.

Добавим, что Пеле- трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, единственный игрок, которому покорялось подобное достижение. Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии FIFA.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!