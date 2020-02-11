Разберитесь с этим - Мамин о завышении цен на маски и противовирусные

Премьер-министр обратил внимание антимонопольных органов и министерства здравоохранения на отдельные факты искусственного завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптечных сетях.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, передает zakon.kz.

О складывающейся ситуации и проводимой работе доложили министры здравоохранения Биртанов и иностранных дел Тлеуберди.

В Казахстане случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В РК госпитализировано 134 человек с температурой и симптомами ОРВИ, из них 106 выписаны с выздоровлением, остается в стационарах 28. Состояние больных удовлетворительное.

Медицинскими организациями продолжается работа по мониторингу здоровья прибывших из Китая граждан по месту проживания, охвачено 24 167 человека, в том числе 1298 иностранных граждан. Остаются под медицинским наблюдением 8 851 человек, прибывших из КНР в течение последних 14 дней, остальные 15 316 сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода.

На базе Центральной референс-лаборатории Национальным центром особо опасных инфекций совместно с Национальным центром биотехнологии разработана диагностическая система, позволяющая оперативно диагностировать коронавирус. В рамках международного сотрудничества получены диагностические системы на 2000 исследований от Роспотребнадзора и закуплены с КНР на 5000 исследований.

В настоящее время на территории КНР находится 497 граждан РК, из них 337 студентов. С 10 на 11 февраля 217 граждан РК чартерным самолетом авиакомпании "Эйр Астаны" доставлены из Пекина в Нур-Султан. На 12 февраля запланирован вывоз из КНР 145 граждан РК аналогичным рейсом. По завершении эвакуации на территории КНР останутся 343 гражданина РК, которые изъявили желание остаться в Китае.

Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, Ппавительство принимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане

На сегодняшний день больных коронавирусом на территории Казахстана нет. Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле Правительства, — сказал Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения продолжить осуществление санитарно-эпидемиологического контроля, Министерству иностранных дел — поддерживать тесную связь с находящимися в КНР казахстанцами и оказывать необходимую им помощь.

Премьер-министр обратил внимание антимонопольных органов и министерства здравоохранения на отдельные факты искусственного завышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптечных сетях.

Разберитесь с этим. В целом, министерству здравоохранения и акимам регионов держать ситуацию на постоянном контроле, — резюмировал Мамин.

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