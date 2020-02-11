Toyota передала Паралимпийскому Комитету шесть микроавтобусов

Они будут использоваться для перевозки спортсменов, а также для ежедневной организационной деятельности Комитета в столице и в филиале НПК в Алматы.

Официальная церемония передачи автомобилей состоялась 10 февраля 2020 года в Паралимпийском тренировочном центре в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Они будут использоваться для перевозки спортсменов, а также для ежедневной организационной деятельности Комитета в столице и в филиале НПК в Алматы. Микроавтобусы Hiace были полностью переоборудованы с учетом нужд паралимпийских спортсменов. Это обеспечит им комфортные условия передвижения, особенно спортсменам с инвалидными креслами-колясками.

Никогда прежде глобальные партнеры не принимали на себя обязательства по поддержке Национальных Паралимпийских Комитетов, но Toyota, как одна из самых передовых компаний в мире, уже сейчас делает серьезные шаги для создания будущего, где мобильность становится всеобщей, где нет преград для реализации своего потенциала. До Паралимпийских Игр осталось меньше семи месяцев. Благодаря специально оборудованным автомобилям логистика и организация учебно-тренировочных сборов паралимпийских спортсменов станет более эффективной и комфортной. Мы уверены, что это ответственный и важный вклад в развитие спорта для людей с особыми потребностями… - отметил г енеральный Секретарь Национального Паралимпийского Комитета РК Ерлан Сулейменов.

Президент компании "Тойота Мотор Казахстан" Кит Мэтью Симмонс отметил в свою очередь следующее.

Ценности Toyota заключаются в постоянном совершенствовании и уважении к людям —они отражены в принципах Олимпийских и Паралимпийских Игр, объединяющих весь мир в атмосфере дружбы и солидарности для достижения победы человеческих возможностей. У паралимпийских спортсменов есть удивительные способности преодолевать себя и добиваться впечатляющих результатов. Мы гордимся ими, мы очень рады поддерживать сборную — команду людей, которые год за годом доказывают, что нет ничего невозможного…- сказал он.

Отметим, что в октябре 2017 года Национальный Паралимпийский Комитет и "Тойота Мотор Казахстан" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания не только обновляет автопарк комитета, но и намерена поддерживать сборную на Паралимпиаде 2020 в Токио, а также и на других спортивных соревнованиях международного уровня вплоть до 2024 года. Организации совместно работают над укреплением спортивного духа казахстанцев и продвижением паралимпийских ценностей.

В том же году Toyota запустила в Казахстане глобальную кампанию Start Your Impossible с участием казахстанских паралимпийских спортсменов, способствующий созданию более открытого, сильного и здорового общества с равными правами, где каждый человек может бросить вызов невозможному. Будучи Всемирным Партнером Олимпийских и Паралимпийских Игр, компания принимает участие в развитии спорта, обеспечивает мобильность и свободу передвижения.

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