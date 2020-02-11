Саранча вызвала панику в Восточной Африке

Власти намерены всеми силами сдержать распространение вредителей.

Паника растет в Восточной Африке, по мере того как новые страны страдают от крупнейшего нашествия саранчи, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Нашествие саранчи уже спровоцировало хаос в таких странах, как Эфиопия и Кения, также сильно пострадала республика Сомали, где ввиду бедствия было введено чрезвычайное положение. В ООН отмечают, что нашествие саранчи является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.

В свою очередь, серьезная угроза дальнейшего нашествия присутствует в Танзании и Уганде, где уже зарегистрированы первые случаи атаки саранчи. Власти намерены всеми силами сдержать распространение вредителей.

Я созвал срочное совещание с соответствующими политическими лидерами и техническими сотрудниками кабмина Уганды с целью незамедлительно начать действовать, - заявил премьер-министр Уганды Рухакана Ругунда.

В числе планируемых мер - обработка пострадавших зон при помощи самолетов, пикапов и тракторов. В свою очередь, Танзания также готовится к борьбе с нашествием вредителей.

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