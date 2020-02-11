По каким статьям возбуждены уголовные дела после кордайского конфликта

Всего следствием возбуждено более 25 уголовных дел.

Ряд уголовных дел, в частности, по фактам призывов к участию в массовых беспорядках, убийства и покушения на убийства возбуждены после кордайского конфликта, сообщил глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается уголовных дел, в настоящее время подразделениями ДП Жамбылской области возбуждено более 25 уголовных дел по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это организация участия в массовых беспорядках, призывы к участию в массовых беспорядках, более 6 уголовных дел по фактам хулиганства, три уголовных дела по повреждению чужого имущества, 10 уголовных дел возбуждено по фактам убийств и 2 уголовных дела возбуждено по факту покушения на убийство, — сообщил в кулуарах правительства Адилов.

Он добавил, что в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой МВД, Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, но количество задержанных или фигурантов по делу в соответствии статьи 201 о разглашении данных предварительного следствия на данной стадии невозможно.

Проводятся неотложные следственные действия. Подтверждаю, что ряд подозреваемых задержаны, ходатайства об их аресте поддержаны органами прокуратуры. Ряд подозреваемых лиц с санкции суда взяты под стражу, — добавил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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