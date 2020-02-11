По каким статьям возбуждены уголовные дела после кордайского конфликта
Всего следствием возбуждено более 25 уголовных дел.
Фото : kokshetau.asia11 февраля 2020, 10:01
Ряд уголовных дел, в частности, по фактам призывов к участию в массовых беспорядках, убийства и покушения на убийства возбуждены после кордайского конфликта, сообщил глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент zakon.kz.
Что касается уголовных дел, в настоящее время подразделениями ДП Жамбылской области возбуждено более 25 уголовных дел по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это организация участия в массовых беспорядках, призывы к участию в массовых беспорядках, более 6 уголовных дел по фактам хулиганства, три уголовных дела по повреждению чужого имущества, 10 уголовных дел возбуждено по фактам убийств и 2 уголовных дела возбуждено по факту покушения на убийство, — сообщил в кулуарах правительства Адилов.
Он добавил, что в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой МВД, Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, но количество задержанных или фигурантов по делу в соответствии статьи 201 о разглашении данных предварительного следствия на данной стадии невозможно.
Проводятся неотложные следственные действия. Подтверждаю, что ряд подозреваемых задержаны, ходатайства об их аресте поддержаны органами прокуратуры. Ряд подозреваемых лиц с санкции суда взяты под стражу, — добавил следователь.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006787-1ab29fa053740e5f5056630966c4135f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...