Футболист показал, как во время игры можно перекусить

Жуя, он подал штрафной, и побежал дальше по полю.

В матче 19-го тура аргентинской Суперлиги между командами "Расинг" и "Индепендьенте" случился забавный эпизод. Чилийский игрок продемонстрировал, что играть в футбол и кушать можно одновременно, передает zakon.kz.

Во время одной из коротких пауз футболист "Расинга" Марсело Диас почувствовал, что очень голоден и взял у помощников своей команды банан. Но пауза была короткой, и дожевать фрукт он не сумел.

"Война войной, обед по расписанию", - решил для себя футболист, и, абсолютно не стесняясь болельщиков и других футболистов, продолжил жевать банан уже во время игры.

Жуя, он подал штрафной, и побежал дальше по полю.

Интересно, что Диас стал автором единственного гола в матче, "Расинг" выиграл со счетом 1:0.

Марсело Диас известен по выступлениям в Европе за "Базель", "Гамбург" и "Сельту".

По ходу матча судье пришлось удалить 4 футболистов. В составе "Расинга" красные карточки получили Габриэль Ариас и Леонардо Сигали, в составе "Индепендьенте" – Лукас Ромеро и Сесилио Домингес.

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