На 70% увеличен объем контейнерных перевозок в 2019 году

Всего в прошлом году было перевезено 80 720 тонн различных грузов.

26 тысяч ДФЭ транзитных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту перевезено в 2019 году. Этот показатель больше прошлогоднего на 70%. Такая положительная динамика, как отмечают в НМСК "Казмортрансфлот", достигнута в частности благодаря запуску нового фидерного сообщения на Каспии между портами Актау и Баку, передает zakon.kz.

Апрель 2019 года. В порту Актау на казахстанское судно "Туркестан" ведется погрузка контейнеров. Через несколько часов их повезут в порт Алят Азербайджана…. Запуск новой фидерной линии по маршруту Актау ­– Баку – Актау и обратно вошел не только в историю деятельности КМТФ, но и в отечественную летопись морских перевозок.

В прошлом году общий объем контейнерных перевозок составил 26 тыс. в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 70% больше в сравнении с 2018 годом, – отметил директор департамента коммерческой эксплуатации флота КМТФ Турлан Медина. – Всего за 2019 год Казмортрансфлотом было перевезено 5 864 контейнеров (8 382 ДФЭ). Из них из порта Актау – 4 288 единиц (5 880 ДФЭ) и 1 576 единиц (2 502 ДФЭ) из порта Баку.

Транспортировка контейнерных грузов не единственное, чем может похвастаться национальный перевозчик КМТФ. По итогам 2019 года, общий объем транспортировки нефти составил 10 728 тыс. тонн нефти или 195% по отношению к плановому показателю (5 490 тыс. тонн). Больше всего черного золота перевезено по открытым морям – 10 185 тыс. тонн нефти. Для того, чтобы транспортировать такой объем, всего было осуществлено 127 рейсов при плане 63 рейса.

По Каспийскому морю общий объем транспортировки нефти составил 543 тыс. тонн нефти или 121% по отношению к плановому показателю (450 тыс.тонн), – добавил Медина. – Специально для этого привлекались казахстанские танкера "Абай" и "Казахстан". В апреле и июне были выполнены дополнительные объемы по перевозке 38 тыс. тонн нефти по маршруту Туркменистан – Махачкала. Добавлю, что ТК "Актау" осуществил на четыре рейса больше, чем планировалось.

Если говорить о видах транзитных грузов, то в основном это продовольственные товары, строительные материалы, металлолом. Например, по маршрутам Актау – Амирабад, Астрахань – Ноушахр перевезен ячмень, из Амирабада – в Актау – цемент. Из Констанцы (Румыния) в Бандырму (Турция) – пшеничная мука.

По маршруту Новороссийск – Гебзе транспортирован алюминий. Из Актау в Туркменбаши перевезен барит, а по обратному направлению – полипропилен. Стальные трубы – по маршруту Астрахань – Туркменбаши, Самсун – Туркменбаши, а металлолом – по маршруту Актау – Мартас.

Всего в 2019 году было перевезено 80 720 тонн различных грузов.

Данные сведения были озвучены во время выездного заседания Рабочей группы и Общего собрания объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

С лета 2018 года национальный перевозчик Казмортрансфлот начал масштабную работу по развитию судоходства с коллегами из стран-участниц ТМТМ после вступления в состав ассоциации.

Насихат Оркушпаева

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