Новый аким Жамбылской области высказался о ситуации в Кордайском районе
На днях сумму ущерба определят и будет внесено предложение правительству.
Фото : zanmedia.kz11 февраля 2020, 10:34
В кулуарах правительства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил, что ущерб по кордайским событиям еще не установлен, передает корреспондент zakon.kz.
Пока сумму ущерба, к сожалению, я не могу сказать. Рабочая группа работает. Делает обследование всех жилых домов, торговых точек, где есть повреждения. Я думаю, что буквально на днях мы определим сумму ущерба и будет внесено предложение правительству, - сказал Сапарбаев.
Кроме того, по его словам, сейчас работают с предпринимателями, бизнесменами, выходцами из этих населенных пунктов, чтобы они также оказали поддержку, помощь пострадавшим семьям.
Он добавил, что в настоящее время заведено 25 уголовных дел.
На сегодня 25 возбуждено уголовных дел. Вы знаете, что по поручению главы государства создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа работников Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, Комитета нацбезопасности. Сейчас они работают. Идет следствие. Итоги потом покажут, - заверил глава региона.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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