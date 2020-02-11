Новый аким Жамбылской области высказался о ситуации в Кордайском районе

На днях сумму ущерба определят и будет внесено предложение правительству.

В кулуарах правительства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил, что ущерб по кордайским событиям еще не установлен, передает корреспондент zakon.kz.

Пока сумму ущерба, к сожалению, я не могу сказать. Рабочая группа работает. Делает обследование всех жилых домов, торговых точек, где есть повреждения. Я думаю, что буквально на днях мы определим сумму ущерба и будет внесено предложение правительству, - сказал Сапарбаев.

Кроме того, по его словам, сейчас работают с предпринимателями, бизнесменами, выходцами из этих населенных пунктов, чтобы они также оказали поддержку, помощь пострадавшим семьям.

Он добавил, что в настоящее время заведено 25 уголовных дел.

На сегодня 25 возбуждено уголовных дел. Вы знаете, что по поручению главы государства создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа работников Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, Комитета нацбезопасности. Сейчас они работают. Идет следствие. Итоги потом покажут, - заверил глава региона.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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