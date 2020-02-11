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Почему в Кордае объявили ЧС техногенного характера, а не социального

Была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера, чтобы навести порядок, привести в соответствие.

Фото : ПМ11 февраля 2020, 10:34

В кулуарах правительства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев прокомментировал вопрос, почему в Кордайском районе объявлена была ЧС техногенного характера, а не социального, передает корреспондент zakon.kz.

Вы сами видели, там было повреждено очень много жилых домов, был пожар, поэтому была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера, чтобы навести порядок, привести в соответствие, - сказал Сапарбаев.

При этом он отметил, что случившееся не подпадает под ЧС социального характера.

Данное ЧС не подпадает под социального характера. В основном техногенного характера, потому что мы должны восстановить все жилые дома, торговые точки, дороги должны очистить, улицы и так далее. Здесь социального характера нет, единственное, семьям погибших и потерявшим своих кормильцев в соответствии с законом будет оказана социальная помощь, - заключил глава региона.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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