Почему в Кордае объявили ЧС техногенного характера, а не социального
Была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера, чтобы навести порядок, привести в соответствие.
Фото : ПМ11 февраля 2020, 10:34
В кулуарах правительства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев прокомментировал вопрос, почему в Кордайском районе объявлена была ЧС техногенного характера, а не социального, передает корреспондент zakon.kz.
Вы сами видели, там было повреждено очень много жилых домов, был пожар, поэтому была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера, чтобы навести порядок, привести в соответствие, - сказал Сапарбаев.
При этом он отметил, что случившееся не подпадает под ЧС социального характера.
Данное ЧС не подпадает под социального характера. В основном техногенного характера, потому что мы должны восстановить все жилые дома, торговые точки, дороги должны очистить, улицы и так далее. Здесь социального характера нет, единственное, семьям погибших и потерявшим своих кормильцев в соответствии с законом будет оказана социальная помощь, - заключил глава региона.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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