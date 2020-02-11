Когда состоится министерская встреча ОПЕК+ в Казахстане
Казахстан рассматривает поступившее предложение для принятия решения.
Фото : kursiv.kz11 февраля 2020, 10:39
В кулуарах правительства министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал, когда может состояться министерсткая встреча ОПЕК+, передает корреспондент zakon.kz.
Конец февраля или начало марта, - сказал Ногаев, отвечая на вопросы журналистов.
Глава ведомства добавил, что разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК, который известил, что "планируется или в конце февраля, или в ранее намеченные сроки".
Мы рассматриваем поступившее предложение для принятия решения. Наше обязательство на сегодняшний день по уровню добычи 1,843 млн баррелей. В рамках предложения, которое к нам поступило, нам предстоит сократить около 20-30 тысяч баррелей в сутки, - заключил он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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