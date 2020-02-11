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Трамп назвал Столтенберга своим главным фанатом

Генсек НАТО благодарен президенту США.

Фото : gazeta.ru11 февраля 2020, 11:22

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по мнению президента США Дональда Трампа, является самым большим его фанатом в мире, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Выступая в Белом доме, американский лидер заявил, что глава Североатлантического альянса "очень благодарен ему за то, что союзники по альянсу увеличили свои затраты на оборону".

Я думаю, что мой самый большой фанат во всем мире — генеральный секретарь Столтенберг, глава НАТО. Он сказал, что не может в это поверить (США заставили союзников по НАТО увеличить взносы. — Ред.) , потому что в течение 20 лет… они платили все меньше и меньше, — приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.

В ноябре 2019 года администрация президента США обратилась к странам – членам НАТО с призывом к 2024 году увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. В том же месяце Трамп решил сократить расходы США на финансирование НАТО. Белый дом захотел снизить долю поступлений в альянс с 22 до 16 процентов, возложив остальную часть на другие страны блока.


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