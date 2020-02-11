Лжеполицейские ограбили иностранца в Туркестанской области

После задержания подозреваемых выяснилось, что никакого отношения к полиции они не имеют, и уже были судимы ранее.

Фото : rayon72.ru

В Сарыагашском районе стражи порядка задержали лжеполицейских, ограбивших гражданина Узбекистана, сообщает zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, в Сарыагашский РОП с заявлением о грабеже обратился гражданин Узбекистана. По словам потерпевшего, после работы в Казахстане он возвращался домой на родину. Возле таможенного поста Жибек жолы к нему подъехала автомашина с неизвестными, которые представившись сотрудниками полиции, попросили предъявить документы. При проверке, сказав, что он является гражданином другого государства, мужчины потребовали сесть к ним в машину. После, отъехав в сторону, они, угрожая расправой, потребовали отдать все имеющиеся деньги. Получив от потерпевшего 60 тысяч тенге, злоумышленники скрылись. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 191 УК РК "грабеж", – сообщили в пресс-службе ведомства. Полицейские района сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию подозреваемых. Майор полиции Максат Пернебаев и капитан полиции Газиз Акбердиев, опросив очевидцев и проведя необходимые розыскные мероприятия, благодаря собранной информации, совместно с сотрудниками пробации задержали подозреваемых лжеполицейских. В ходе следствия установлено, что оба задержанных являются ранее судимыми. Они признались, что пошли на ограбление в целях "легкой наживы". В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. В свою очередь, гражданин Узбекистана выразил огромную благодарность полицейским Сарыагашского РОП, которые, проявив оперативность и профессионализм, задержали грабителей, – подытожили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

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