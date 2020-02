Как отреагировали звездные гости "Оскара" на выступление Эминема

Рэпер Эминем пересмотрел свое отношение к церемонии вручения премии "Оскар" и в 2020 году выступил со своим треком Lose Yourself из фильма "Восьмая миля", за который ему был присужден "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму" в 2003 года. Тогда он на вручение не пришел, но теперь решил напомнить о себе. Правда, бомонд американского кино неоднозначно воспринял "явление Эминема на "Оскаре".Их отношение было написано у них на лице, передает zakon.kz.

Певица Билли Айлиш сидела с таким выражением лица, будто ждала с нетерпением, когда все это закончится.

Во время выступления Эминема актриса Идина Мензел сидела в зале с перекошенным лицом.

Idina Menzel looking at Eminem is me in my math class #Oscars pic.twitter.com/m1lNMzYqMG