Как отреагировали звездные гости "Оскара" на выступление Эминема
Большая часть зрителей в зале также остались довольны выступлением Эминема.
Рэпер Эминем пересмотрел свое отношение к церемонии вручения премии "Оскар" и в 2020 году выступил со своим треком Lose Yourself из фильма "Восьмая миля", за который ему был присужден "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму" в 2003 года. Тогда он на вручение не пришел, но теперь решил напомнить о себе. Правда, бомонд американского кино неоднозначно воспринял "явление Эминема на "Оскаре".Их отношение было написано у них на лице, передает zakon.kz.
Певица Билли Айлиш сидела с таким выражением лица, будто ждала с нетерпением, когда все это закончится.
Billie e Finneas vendo o Eminem se apresentar fui eu todinha pic.twitter.com/hs2dW9FYxT— maria (@liketobetravis) February 10, 2020
Во время выступления Эминема актриса Идина Мензел сидела в зале с перекошенным лицом.
Idina Menzel looking at Eminem is me in my math class #Oscars pic.twitter.com/m1lNMzYqMG— Sidharth Rao (@S_S_R_717) February 10, 2020
встретила Эминема, мягко скажем, не очень приветливо.
Зато режиссер Мартин Скорсезе, похоже, наслаждался треком Эминема.
Martin Scorsese watching Eminem ???? pic.twitter.com/l7RwpndTd0— Diane Doniol-Valcroze (@ddoniolvalcroze) February 10, 2020
Большая часть зрителей в зале также остались довольны выступлением Эминема.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!