Сколько денег выделяет правительство на борьбу с паводками

Дорожная карта "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы" предусматривает выполнение 521 мероприятия на сумму 70 млрд тенге.

За три года на предупреждение и устранение паводковых угроз было выделено 30 млрд тенге. Всего до 2020-го года (включительно) планировать потратить 70 млрд тенге. Об этом сегодня на заседании в Комитете Мажилиса по вопросам экологии и природопользования в рамках рассмотрения законопроекта по вопросам промышленной безопасности рассказал первый заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

Напомним, для защиты населенных пунктов от весеннего половодья в стране реализуется Дорожная карта "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы". Она предусматривает выполнение 521 мероприятия. Сумма финансирования - 70 млрд тенге. Часть заложена в республиканский бюджет, часть легла на местный.

В итоге с 2017 по 2019 год реализовано 412 мероприятий Дорожной карты на сумму более 30 млрд тенге. Из республиканского выделено почти 13 млрд тенге, из местного более 17 млрд тенге.

За три года реализации мероприятий Дорожной карты позволило минимизировать угрозы для 724 населенных пунктов из 1046. Эта работа не завершена, и в этом году мы ее продолжим, надеемся, что программа будет полностью реализована. Опасения вызывает тот факт, что в 2019 году у нас не выполнено 36 мероприятий (больше всего на территории Туркестанской области (11)). Это может вызвать угрозу и риски подтопления населенных пунктов, - сказал Ильин

По его словам, причина невыполнения мероприятий обозначенных в Дорожной Карте – недофинансирование, отсутствие проектно-сметной документации (ПСД), поздняя реализация Дорожной Карты.

Эти мероприятия находятся на контроле, надеемся, что в этом году акиматы подтянутся и выполнят эти мероприятия, - добавил первый замминистра.

По его данным, в период с 2017 по 2019 годы возведено 515 км защитных дамб и валов, отремонтировано 508,1 км защитных сооружений, проведены работы по берегоукреплению, дноуглублению и спрямлению 537,1 км русел паводкоопасных рек.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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