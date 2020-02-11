Названа причина, почему Атырау остался без питьевой воды

Вчера жители Атырау остались без водоснабжения в результате засорения водозаборной трубы шугой из Урала.

ДСЧ поможет горводоканалу Атырау с ликвидацией ледяных заторов, из-за которых город остался без питьевой воды. Об этом сегодня на заседании в Комитете Мажилиса по вопросам экологии и природопользования в рамках рассмотрения законопроекта по вопросам промышленной безопасности рассказал первый заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

Появилась информация сегодня, что в городе Атырау перестала поступать питьевая вода из-за резкого таяния льда, забились насосы. Ваши органы как-то будут участвовать в подвозе воды или еще каких-то мероприятиях? – спросил представителя МВД депутат Глеб Щегельский.

Да ситуация на контроле. Мы готовы предоставить наши транспортные средства. Это пожарная техника для подвоза, но это будет техническая вода. У нас нет спецтехники для подвоза чистой питьевой воды. Это подразделение, которое обеспечивает водоканал. Мы также окажем физическую помощь, наши спасатели будут заниматься разбором ледяных заторов, которые образовались в результате шуги, - ответил ему Ильин.

Напомним, вчера жители Атырау остались без водоснабжения в результате засорения водозаборной трубы шугой из Урала. Отключение воды произошло ночью.

В пресс-службе КГП "Атырау облысы Су Арнасы" разъяснили ситуацию.

Река Урал покрылась инеем. Во избежание неполадок (засорение водозаборной трубы мелкими кусками льдинок), нам пришлось понизить давление воды по городу, – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Нормализовать ситуацию обещали в сжатые сроки. Позже в КГП "Атырау облысы Су Арнасы" сообщили, что сотрудники предприятия в ручную ломают лед и смывают шугу с помощью горячей воды. Так они устраняют на водозаборе последствия резкого похолодания в связи с погодными условиями.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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