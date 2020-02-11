Призывавших к насилию провокаторов задержали в Алматы

Начато досудебное расследование.

За призывы к беспорядкам и насилию задержаны двое мужчин, передает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, подозреваемые были вычислены сотрудниками оперативного подразделения.

В частности, мужчины – гр.О., 1990 года рождения, ранее судимый за грабеж, и гр.С., 1987 года рождения, посредством популярных месенджеров и социальных сетей призывали людей собраться в многолюдном месте и совершить противоправные действия. Действия фигурантов квалифицируются следствием по ст.272 ч.3 УК РК. Начато досудебное расследование. В рамках производства назначены соответствующие экспертизы.

Полиция Алматы призывает граждан не поддаваться провокациям, воздержаться от распространения и тиражирования недостоверных сведений, полученных, как правило, методом "сарафанного радио" от сомнительных источников, а также руководствоваться исключено официальной информацией.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!