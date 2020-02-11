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Ермекбаев рассказал Токаеву о планах сэкономить 10 млрд тенге

А также поговорили о совершенствовании инфраструктуры хранения боеприпасов.

Фото : Акорда11 февраля 2020, 13:52

Глава государства Касым-Жомарта Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает zakon.kz.

Президенту Казахстана было доложено о работе по строительству и развитию вооруженных сил, оптимизации расходов на оборонную сферу. Как сообщил министр, проведенный функциональный анализ и организационно-штабные меры позволят сэкономить в этом году 10 млрд тенге, - сказано в сообщении Акорды.

Нурлан Ермекбаев проинформировал Президента о планах по оснащению армии современными вооружениями, ремонту и модернизации военной техники, а также по внедрению проекта электронный военкомат.

Особое внимание в ходе встречи было уделено работам по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Арыси и совершенствованию инфраструктуры хранения боеприпасов.

Кроме того, глава государства дал ряд поручений министру обороны по укреплению международного военно-технического сотрудничества, оснащению армии эффективными и конкурентоспособными вооружениями, повышению качества военного образования и процесса воинской подготовки, а также по подготовке к военному параду.


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