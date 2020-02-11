Как избавиться от мух в квартире

Чистота – залог отсутствия мух.

Мухи – незваные гости, которые переносят различные болезни. Они садятся на еду, докучают людям и домашним питомцам. Вывести этих вредителей бывает непросто.

Как избавиться от мух народными средствами

Довольно эффективен в этом вопросе солодовый уксус. Достаточно налить большое количество этого вещества в кастрюлю, вскипятить и подождать, пока мухи покинут комнату. У этого метода есть два недостатка. За уксусом нужно постоянно следить, так как он быстро подгорает. Он очень плохо пахнет, его запах вы еще долго будете ощущать в помещении.

Чуть более трудоемкий, но не менее эффективный метод – самодельная ловушка для мух.

Как сделать ловушку для мух

- Возьмите стеклянную банку и заполните ее до половины яблочным уксусом.

- В крышке проделайте 4−5 достаточно крупных отверстий (таких, чтобы муха могла в них пролезть).

- Закройте банку крышкой и поставьте в месте скопления мух.

- Дождитесь, пока мухи заберутся в банку на запах. Уксус их убьет.

- Не переживайте, вылезти обратно у мух не получится. Не забывайте регулярно чистить банку и наполнять ее свежим уксусом.

Как быстро избавиться от мух



Следующие советы помогут вам избавиться от навязчивых мух в кратчайшие сроки.

- Убирайте с кухни всю еду, плотно закрывайте хлебницу, смахивайте крошки со стола. Особенно мухи любят подгнившие фрукты.

- Мойте посуду сразу после еды.

- Держите мусорное ведро плотно закрытым.

- Если домашний питомец не доел еду, сразу убирайте его тарелку. Со временем он привыкнет есть по графику, и миска с остатками корма не будет привлекать мух.

- Затемните помещение, из которого вам нужно выгнать мух. Эти насекомые летят на свет. С помощью закрытых штор вы можете выгнать мух из комнат в коридор, где воспользуетесь описанной выше ловушкой.

Главное, помните, чистота – залог отсутствия мух. В чистом помещении им нечем полакомиться, и, соответственно, оно им неинтересно.

Если описанные выше советы не помогают и вы по-прежнему не знаете, как избавиться от мух в доме, воспользуйтесь покупным средством. Оптимальный вариант – спрей на основе пиретрума. Используйте его строго по инструкции. Это натуральное средство, но оно все равно токсично и может быть опасным для людей и домашних питомцев, если использовать его неправильно. Также вы можете купить специальные липкие ленты для мух, если вам они не будут мешать посреди комнат.

В любом случае не пускайте ситуацию на самотек. Мухи не настолько безобидны, как могут казаться. Они будут садиться на еду и предметы личной гигиены, тем самым подвергая ваше здоровье опасности.

Источник: wday.ru

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