Из-за чего жители паводокоопасных регионов могут снова пострадать

За состояние гидротехнических сооружений отвечает Комитет по водным ресурсам при Минэкологии, но когда происходит ЧС, они почему-то остаются в стороне - Ильин.

463 гидротехнических сооружений в Казахстане требуют ремонта. А это значит, что люди, живущие в паводкоопасных регионах, в этом году могут снова пострадать. Кто в ответе за состояние дамб, водохранилищ и других сооружений, на заседании в Комитете Мажилиса по вопросам экологии и природопользования в рамках рассмотрения законопроекта по вопросам промышленной безопасности рассказал первый заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, передает корреспондент zakon.kz.

Хочу сразу сказать, мы не говорим, что мы не ответственны за любые происшествия, которые происходят в стране, но к сожалению, мы должны констатировать тот факт, что когда возникали проблемы с гидротехническими сооружениями, находящимися на балансе (в том числе республиканской собственности) подразделения Комитета водного хозяйства, они не несли ответственность (в том числе и уголовную), когда происходили случаи с гибелью людей. Получили сроки сотрудники подразделений, в том числе департамента по ЧС, а Казводхоз у нас оставался в стороне. Я считаю, что это в корне не совсем правильно. Потому что каждый должен нести ответственность за свои мероприятия, - сказал Ильин.

По информации министерства геологии, на 1 февраля общее количество водохозяйственных сооружений по республики составляет 5 886. Из них: в республиканской собственности - 4709, в коммунальной - 964, в частной – 111, бесхозных - 12.

Требуют ремонта 463 гидротехнических сооружения: 217 - в Карагандинской области, 58 – в Алматинской, 50 - в Жамбылской, 28 - в ВКО, 25 - в Акмолинской, 24 - в Костанайской, 20 – в Актюбинской, 11- в Кызылординской, 9 – в Туркестанской, 7 - в ЗКО, 2 - в СКО, по одному в Мангистауской и Павлодарской областях, 9 – в Алматы и 1 - в Нур-Султане.

Здесь должна проходить работа водного хозяйства более настойчиво. Почему не финансируется? Нет своевременно разработанной проектно-сметной документации. А Минфин не имеет права рассмотреть возможность и выделить финансирование когда нет ПСД. Ответственность здесь несет Комитет и его территориальные подразделения за разработку ПСД. И мы сегодня заслушаем их доклад и спросим, что приводит к такой волоките, - заключил Ильин.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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