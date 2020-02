Где учатся дети казахских ковбоев?

На сегодняшний день здесь обучаются свыше 300 учеников, из них 81 проживает в интернате.

Каждый ребенок имеет право на образование, но что делать, если твои родители животноводы и живут в горах, где нет условий. Есть отличное решение – школа-интернат. Одно из таких учебных учреждений мы решили посетить. Средняя школа-интернат имени Есима Сехимова находится в селе Жансугурова Аксуского района. На сегодняшний день здесь обучаются свыше 300 учеников, из них 81 проживает в интернате, передает Zakon.kz.

Наш приезд для руководства школы стал неожиданностью. Встретившая нас директор школы Рахат Ибраимова, узнав о цели приезда, на просьбу показать интернат начала знакомство с кабинета робототехники, так как не в каждой сельской школе преподают этот предмет.

В наш приход шло занятие для учеников 7 класса. Они все так увлекательно изучали машину-робота, что даже не заметили нас. По словам учителя Каната Оспанова, занятия проходят для 6-7 классов. Но по средам для младших классов есть кружок робототехники.

Всем азам этого дела учился на специализированных курсах в Назарбаев интеллектуальной школе, - делится с нами преподаватель.

На занятиях ребята изучают приложение LEGO® MINDSTORMS, через которое можно создавать и программировать роботов.

Хорошие достижения показывают ученики 7-го класса Темирлан Калимулдин и Нурбакыт Кудыш, в дальнейшем они планируют стать известнее Марка Цукерберга.

А вот девочкам интереснее изучать 3Д-принтер и создавать различные сувениры и игрушки.

По словам ученицы Дильназ Оразбек, она всегда ждет с нетерпением этот предмет. И вот сегодня собственноручно изготовила игрушку – машину.

Идем дальше… На фото Мадина Сейденова преподает английский язык для учеников начальных классов.

Дети души не чают в ней. Они с удовольствием изучают иностранный язык. Молодой специалист применяет различные методики преподавания. В основном все уроки проходят в игровой форме.

Мне очень нравится моя профессия. Устроилась на работу по программе " С дипломом - в село". За счет этого получила подъемные и жилье. Думаю, для молодежи – это очень хорошая возможность, но почему-то многие не хотят работать в сельской местности. Но для меня это не имеет значения - дети везде одинаковые, главное, нужно дать им качественное образование, что я и делаю, - сказала учитель английского языка Мадина Сейденова.

На вопрос "What is your name?" Марлан Нурахмет отвечает уверенно, не смотря на то, что он начал изучать язык недавно. К слову, мальчик в связи с семейными обстоятельствами со своими братьями и сестрами проживает в интернате.

- Мне нравится здесь. Перизат, Арман и Гульзат рядом со мной. Скучаю по папе, но он каждые выходные забирает нас.

Прозвенел звонок, дети спешат на занятия.

На занятиях преподавателя Айнур Касымбековой всегда интересно.

И на этот раз ребята смотрели видео про Наурыз и отвечали на разные логические вопросы. "Әдебиеттік оқу" является одним из любимых уроков у школьников.

А вот ученики 8 классов с удовольствием учат формулы и проводят различные эксперименты на уроке физики.

В свободное время от занятий дети ходят на различные кружки: виолончель, баян, кобыз , танцы, рисование, волейбол и многое другое. Каждый выбирает занятие себе по духу.

Айбару Ерболу 10 лет, но он уже мастерски играет на баяне. Еркулан Шаймерден выбрал для себя непростой инструмент – виолончель, но, по его словам, ему очень нравятся издаваемые звуки.

В школе все дети талантливые. Особенно отличаются ребята, проживающие в интернате. Несмотря на семейные обстоятельства и на то, что не видят родителей каждый день, они стараются преуспеть как в учебе, так и в спорте, и в исскустве. Может все это – потому, что родители возлагают на на них большие надежды. Именно поэтому они отдают детей в интернат, чтобы их чада получили достойное образование.

Например, родители близнецов Амира и Темира занимаются животноводством, поэтому они живут на отгонных пастбищах, где нет должных условий для детей. Мальчишки очень скучают по дому, но и школа-интернат стала им вторым домом. Они учатся очень хорошо и занимаются вольной борьбой. Амир в будущем хочет стать боксером, а вот Темир - архитектором.

На часах 16:30, все спешат в столовую на полдник. Обеденный зал удивил чистотой. На сегодня в меню - яблоки, вафли, компот. "Каждый день что-то вкусное", - говорят дети. Ученики, проживающие в интернате, обеспечены четырехразовым питанием.





По словам помощницы повара Айнур Мадимовой, ребята уже стали родными, и готовят для них от души, как для дома, с любовью.

Десятый год идет, как я работаю в этой школе, мне все нравится. Совсем недавно получила жилье как многодетная мать. Моему счастью нет предела, - говорит Айнур.

По словам директора Рахат Ибраимовой, в школе многие сотрудники обеспечены жильем. Так, 8 молодых специалистов получили долгожданные квадратные метры. Учебой и воспитанием в школе-интернате занимается педагогический состав из 47 преподавателей.

Продолжаем экскурсию…

Общежитие – второй дом. Просторные, чистые, уютные комнаты. В одной комнате проживают по три человека. Из дверей комнат с любопытством выглядывали дети.

Войдя в одну из них, мы увидели аккуратно заправленные кровати. Не было разбросанных вещей, хотя живут мальчишки. Каждый был занят своим делом. Кто-то сидел за чтением книг, другой пел.

Вечером все собираются в общем зале и проводят свое свободное время с пользой.

Отметим, в основном в интернате проживают дети из одной семьи.

К примеру, семья Шаймерденовых - Бейбит, Нурай и Еркулан учатся с открытия интерната. Для них это место - огромная возможность для самореализации.

Нам все нравится. Преподаватели и воспитатели стали для нас родными. Мы ходим на различные секции. Домой мы ездим в две недели один раз, потому что наше село далеко отсюда. Мы стали одной семьей, старшие всегда смотрят за младшими. Не ругаемся, а, наоборот, все дружные, - говорит Нурай.

Так как наш визит выпал на пятницу, ближе к вечеру многих мальчишек и девчонок забирали домой родители.

Для ребят в интернате созданы все условия. Есть даже своя теплица и пришкольная баня.





По словам директора, они открыли собственный музей, благодаря выращенным в теплице овощам.

Мы с детьми продавали огурцы и помидоры на ярмарке. На полученные средства открыли музей, где дети могут прикоснуться истории, - подчеркнула Рахат Ибраимова.

Побыв полдня в школе- интернате, мы увидели искреннюю любовь сотрудников к детям. Директор учебного заведения знает каждого по имени, знает семью, характер каждого. Преподавательский состав также старается найти подход к ребенку и дать лучшие знания.

Конечно детям, не хватает родных, но все равно внутри "дома" (интерната) - тепло и уютно. На улице темнеет, гаснет свет, и все укладываются спать. Завтра - новый день...

Алуа Кожахмет,

Аксуский район.





Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!