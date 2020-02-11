Казахстанцам порекомендовали страховать имущество от ЧС

У нас все время надежда на то, что государство должно помогать. Но население должно страховать свое имущество от различных чрезвычайных ситуаций - Ильин.

Первый замминистра внутренних дел порекомендовал казахстанцам страховать свое имущество от различных чрезвычайных ситуаций и не надеяться на государственную помощь, сообщает корреспондент zakon.kz.

Зачастую мы, когда расхлебываем последствия случившегося, оказывается, что там незаконное строение, здесь грубое нарушение. Люди спрашивают, если строение не законное, могут ли они рассчитывать на компенсацию и кто должен в таком случае нести ответственности? – спросил на заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользования депутат Артур Платонов.

Юрий Ильин, отвечая, обратил внимания, что существует много проблемных вопросов связанных с определением хозяйствующих и жилых построек, которые находятся в водоохранной полосе.

Здесь регулирование водопользования и установка охранных зон осуществляется каждым акиматом самостоятельно по решению маслихата. В зависимости от объема водности реки акимат устанавливает санитарно-охранные зоны. Сейчас проводится анализ – сколько населенных пунктов и какое количество домовладений. В принципе, я думаю, они составят многие десятки тысяч домовладений, которые оказались построенными и сейчас экономической возможности провести переселение и перенос хозяйствующих субъектов из водоохранных полос не представляется возможным, - объяснил он и добавил, что в Атбасаре работа по переселению населения в благоустроенные дома ведется. И скоро, в районе самого населенного пункта Атбасар риски будут ликвидированы.

Говоря о компенсации он обратил внимание, что в случае, если домовладение узаконено, житель имеет право на получение компенсации.

Но я хотел бы обратить внимание граждан, что нашим основным законом (Конституция), предусматривается возможность добровольного страхования. Это прописано. Но этот механизм не используется, а он должен работать эффективно. У нас все время надежда на то, что государство должно помогать. Поэтому здесь нужно более наступательно работать на то, что население должно страховать свое имущество от различных чрезвычайных ситуаций, с целью получения компенсации от страховых компаний, - заключил Ильин.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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