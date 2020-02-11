Новые госпрограммы: Токаев дал поручения министру экологии

Магзум Мирзагалиев сообщил Касым-Жомарту Токаеву о работе над новыми государственными программами по управлению водными ресурсами и по геологоразведке.

Президент Казахстана принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, передает zakon.kz.

В ходе встречи Магзум Мирзагалиев отчитался об исполнении поручений главы государства по ключевым направлениям деятельности министерства.

В частности, Президент был проинформирован о ходе разработки Экологического кодекса. По словам министра, проект Кодекса, подготовленный с учетом мнения общественности и передового опыта стран ОЭСР, был внесен на рассмотрение в Парламент, - сообщили в Акорде.

Магзум Мирзагалиев также сообщил Касым-Жомарту Токаеву о работе над новыми государственными программами по управлению водными ресурсами и по геологоразведке.

Глава государства поручил министру тщательно проанализировать все аспекты водной безопасности страны при разработке соответствующей программы, а также указал на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку.

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