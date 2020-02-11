Групповое изнасилование в Талгаре: приговор оставили в силе

Сейчас потерпевшая чувствует себя лучше.

В Алматинской области суд оставил в силе приговор мужчинам, изнасиловавшим 17-летнюю девушку, передает zakon.kz.

Сегодня, 11 февраля, стало известно, что апелляционная коллегия суда Алматинской области оставила приговор в силе двум мужчинам из Талгара. Ранее оба были приговорены к 12 и 13 годам лишения свободы за изнасилование девочки-подростка.

Это был один из самых тяжелых процессов, 17- летняя девочка-сирота, подверглась групповому изнасилованию, потом травле и преследованию. Наконец-то этот процесс закончился! Целый год ушел на этот процесс!

Самый тяжелый процесс по педофилии!, - говорится в сообщении фонда "НеМолчи.kz".

Фонд поблагодарил департамент полиции Алматинской области за раскрытое преступление, суд Карасайского района, адвоката Игоря Продьма, директора "НеМолчи.kz" Алмата Мухамеджанова и психолога Айгуль Садыкову.

Когда к ней (к психологу - ред.) попала потерпевшая, мы уже были свидетелями нескольких ее панических атак, попыток суицидов, которые постоянно провоцировали родственники обвиняемых. Сейчас девочка намного лучше себя чувствует, - отметили в фонде.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!