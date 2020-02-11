Утемисов: Каждый год мы тратим все больше денег на ликвидацию последствий паводков

Почему мы всегда стараемся справиться с последствиями паводков и половодий? И с каждым годом затраты на эти мероприятия у нас растут. Мы почему-то не принимаем превентивных мер - депутат.

Построить малые водохранилища для сохранения паводковых вод и обеспечения водой животноводческих хозяйств предложил сегодня на заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользования депутат Шавхат Утемисов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Почему мы всегда стараемся справиться с последствиями паводков и половодий? И с каждым годом затраты на эти мероприятия у нас растут. Мы почему-то не принимаем превентивных мер. И в связи с этим, я хотел бы попросить изучить вопрос разработки специальной программы по строительству малых водохранилищ, плотин, - сказал депутат обращаясь к первому замминиста внутренних дел Юрию Ильину.

По данным МВД РК, только в ЗКО в зоне подтопления сейчас находится 64 населенных пункта. И именно там, летом скотоводы и крестьянские хозяйства жалуются на недостаток воды для скота.

Мы миллиарды направляем на то, чтобы развить животноводство. Они получили субсидии, кредиты, а воды нет, как им развивать животноводство. Малые водохранилища решили бы сразу несколько проблем: обеспечение водой скота; увлажнение климата (будут притягивать дожди); развитие рыбного хозяйства; увеличение разнообразия фауны. То есть мы решаем параллельно очень много вопросов. А дефицит воды – главный, - сообщил Утемисов.

Он напомнил, что 10 лет назад в Кызылординской области постоянно была опасность подтопления. Но после строительства Коксарайского контррегулятора проблема исчезла. И задался вопросом, почему ДЧС не использует этот инструмент.

У нас по поручению Елбасы в позапрошлом году поднимался вопрос разработки Дорожной Карты. Мы как в области предупреждения разработали карты обеспечения безопасности населенных пунктов от паводков. А Комитет по водным ресурсам, который тогда находился в ведении МСХ было поручено разработать Дорожную карты по сбережению и накоплению воды, - ответил он и добавил, что не может отвечать за своих коллег.

По его словам, в Дорожной Карте предусматривалось в том числе строительство малых гидротехнических сооружений по накоплению малых вод. Он также обратил внимание, что большое количество воды, Казахстан каждый год отправляет по реке Ишим в Россию.

Планировалось строительство Бузулукского водохранилища, которое бы перехватывало воду перед отходом в СКО. Эти проекты есть, они делали какие-то расчеты требующие перенос части железных дорог, автомобильной дороги и ряда населенных пунктов, - заключил он, и пообещал узнать судьбу этих разработок у Комитета водных ресурсов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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