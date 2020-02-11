Назначен зампредседателя комитета по финансовому мониторингу
Им стал Акылбеков Даулет.
Фото : пресс-служба11 февраля 2020, 17:55
Заместителем председателя комитета по финансовому мониторингу МФ РК назначен Акылбеков Даулет Ертаевич, передает zakon.kz.
В соответствии с приказом первого заместителя премьер-министра РК - министра финансов РК Смаилова А.А. на должность заместителя председателя комитета по финансовому мониторингу МФ РК назначен Акылбеков Даулет Ертаевич. Даулет Ертаевич имеет юридическое образование, является магистром Национальной безопасности и противодействия коррупции, - отметили в пресс-службе ведомства.
Стаж работы в правоохранительных органах РК составляет более 20 лет.
Ранее Даулет Ертаевич занимал должность руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы.
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