Назначен зампредседателя комитета по финансовому мониторингу

Им стал Акылбеков Даулет.

Заместителем председателя комитета по финансовому мониторингу МФ РК назначен Акылбеков Даулет Ертаевич, передает zakon.kz.

В соответствии с приказом первого заместителя премьер-министра РК - министра финансов РК Смаилова А.А. на должность заместителя председателя комитета по финансовому мониторингу МФ РК назначен Акылбеков Даулет Ертаевич. Даулет Ертаевич имеет юридическое образование, является магистром Национальной безопасности и противодействия коррупции, - отметили в пресс-службе ведомства.

Стаж работы в правоохранительных органах РК составляет более 20 лет.

Ранее Даулет Ертаевич занимал должность руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!