Восемь казахстанцев находятся в корейских тюрьмах
Вопрос передачи осужденных представители министерств иностранных дел Казахстана и Кореи рассмотрели в Сеуле.
У казахстанцев, совершивших преступления в Южной Корее, появится шанс отбывать наказание на родине, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.
Вопрос передачи осужденных представители министерств иностранных дел Казахстана и Кореи рассмотрели в Сеуле.
Еще в апреле прошлого года соответствующий договор подписали главы двух государств во время визита в Нур-Султан президента Южной Кореи Мун Чже Ина. В декабре документ ратифицировали в южнокорейском парламенте. Ожидается рассмотрение соответствующего закона и в казахстанском мажилисе. По данным дипломатов двух стран, в Казахстане сейчас отбывает наказание один осужденный гражданин Кореи. В корейских тюрьмах находятся восемь казахстанцев, дела в отношении еще 11 человек рассматривают следователи.
Также в Сеуле представители министерств иностранных дел констатировали, что товарооборот между Казахстаном и Кореей достиг рекордной отметки. Он увеличился на 66% и достиг шести с половиной миллиардов долларов. В этом году также ожидается рост объемов взаимной торговли.
Корейская сторона проявляет большой интерес к атомной энергетике, созданию технологических парков, больниц и поликлиник в Казахстане. В нашей делегации есть представители Казахинвеста, они проведут встречи с со своими коллегами и создадут хорошую основу для переговоров на высшем уровне, - сказал первый замминистра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.
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