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Зеленский рассказал о встрече с Путиным

"Путин меня понял", - утверждает Зеленский.

Фото : Офис президента Украины11 февраля 2020, 18:38

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с лидером России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря 2019 года, передает zakon.kz со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну - сказал Зеленский.

Также он рассказал про "новые глобальные идеи" России.

"Но самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - добавил президент Украины.


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